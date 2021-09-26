شاهد: منظر على طريق كربلاء المقدسة قله نظيره على صعيد العالم

العالم- مراسلون

بهذه الكلمات يستقبل اصحاب المواكب الخدمية الحسينية الزوار القادمين الى كربلاء المقدسة اكثر من اربعة عشر الف موكب انتشر على طول الطرق المؤدية للمدينة المقدسة وهي تقدم كافة الخدمات من المأكل و المشرب وبسخأء قل نظيره على صعيد العالم.



وعلى صعيد تأمين الحماية لزيارة الاربعين في كربلاء المقدسة فقد اعلن الحشد الشعبي العراقي عن نشر اكثر من تسعة الف عنصر من فصائلها بالتعاون مع القوات الامنية بكافة صنوفها حيث قسمت المدينة الى ثلاثة محاور امنية.



وتعد زيارة الاربعين اكبر تجمع بشري في العالم وتظاهرة كبيرة ضد الظلم والفساد وثورة اصلاحية لانهاء كل مظاهر الاستبداد وتتخرج منها سنوياً اجيال قادرة على القيادة وتأمين مستقبل أمن للبشرية جمعاء.

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