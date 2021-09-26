اشتباكات مسلحة في جنين وإصابات ببرقين بعملية واسعة

العالم-فلسطين

وقالت مصادر محلية إن وحدة خاصة تبعها جنود تحاصر منزلا ببرقين وتطلب من فيه بتسليم أنفسهم بينما تلاحق قوات الاحتلال مقاومين في جبال المنطقة المجاورة بين اليامون والهاشمية وبرقين.

وأفيد بأن اشتباكات مسلحة خاضها مقاومون لفك الحصار عن المنزل المحاصر ببرقين بينما استدعت قوات الاحتلال مركبات إسعاف وقوة معززة للبلدة التي أغلقتها من كل الجهات بينما ترد أخبار عن إصابات واعتقالات.

من جهة أخرى اندلعت فجرا مواجهات موازية في بلدة كفردان المجاورة أصيب خلالها الشاب إسلام عابد الذي نقل للمستشفى الحكومي للعلاج، بينما اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ محمد أحمد عابد وفتشت منازل في البلدة قبل انسحابها.

وفي مدينة جنين اختطفت وحدة خاصة بلباس مدني الشابين محمد السعدي، وأحمد صلاح أبو ارميله، خلال تواجدهما قرب كازية النفاع وانسحبت من المدينة في حين أطلق مقاومون النار باتجاه قوات الاحتلال قبل انسحابها.

وفي قباطية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء أبو الرب بينما اندلعت مواجهات في البلدة وسط حالة ساخنة تشهدها محافظة جنين منذ أسابيع.