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العراق.. تفاصيل خطة المفوضية بشأن المراقبين الدوليين للانتخابات

العراق.. تفاصيل خطة المفوضية بشأن المراقبين الدوليين للانتخابات
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

  اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس السبت، تفاصيل خطتها بشأن المراقبين الدوليين للانتخابات، فيما كشفت عن حصيلة جديدة لاعدادهم.

العالم - العراق

وقالت المتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي انه "سجلت مفوضية الانتخابات ٥٠٩ مراقب دولي لعدد من السفارات والمنظمات الدولية ومن ضمنهم بعثة الاتحاد الاوربي هناك تنسيق حكومي عالٍ حول تزويد العملية الانتخابية بمراقبين اممين ب١٣٠ مراقبا من بعثة الامم المتحدة" وفقا لـ الفرات نيوز.

واضافت ان "مفوضية الانتخابات نسقت عملها مع وزارة الخارجية وزارة الداخلية لمنح المراقبين ومنظمات مسجلة لدى المفوضيّة سمات الدخول لتسهيل دخولهم ومشاركتهم في، يوم الاقتراع هناك تنسيق مع وزارة الداخلية ومع الخارجية لتسهيل وصولهم لغرض المراقبة الانتخابية".

واشارت الغلاي الى "تزود المراقبين الدولين وبعثة الامم المتحدة والاتحاد الاوربي باماكن انتشار مراكز ومحطات الاقتراع للتصويت العام والخاص، وتوفير الحماية الامنية لهم؛ لكن التكاليف يتحملها المنظمات ومراقبين الاقامة والتنقل وغيرها".

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