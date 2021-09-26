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السيد عمار الحكيم يعزي برحيل العلامة حسن حسن زاده الآملي

السيد عمار الحكيم يعزي برحيل العلامة حسن حسن زاده الآملي
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

عزى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، السيد عمار الحكيم برحيل سماحة آية الله العلامة حسن حسن زاده الآملي.

العالم - العراق

وقال السيد عمار الحكيم في تغريدة على "تويتر" و"نحن نعيش أجواء أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين "عليه السلام" فجعنا بنبأ رحيل علم كبير من أعلام الحوزة العلمية المباركة وأحد أقطابها سماحة آية الله العلامة الشيخ حسن حسن زاده الآملي "قدس"".

واضاف "الفقيد أحد جهابذة الفلسفة والعرفان وصاحب الباع الطويل في التدريس الحوزوي والتأليف حيث أثرى المكتبة الإسلامية بآثار مطبوعة وأخرى مخطوطة من إبداعاته المعرفية الكثيرة.

وإذ نبتهل إلى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه نتقدم لأسرته الكريمة وتلامذته ومحبيه بخالص العزاء وعظيم المواساة".

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