غانتس يهدد قطاع غزة وتلميحات لاسقاط حكومة بينيت

العالم-فلسطين

وقال غانتس وفق الـقناة "13" العبرية: إنّ يحيى السـنوار شخص غير متوقع، وهو يعكر صفو السلوك والنظام في قطاع غزة".

وأضاف: "نحن لسنا مستعدين لقبول أي خرق أمني من قطاع غزة "، لافتاً إلى أن السـنوارلم يطلق الصواريخ منذ عملية "حارس الأسوار".

وتابع: "إنّ من أطلقهم متمردون وقد قمنا بالرد بقسوة على كل حدث، ولم نتهاون في قضية البالونات ولا الصواريخ".

ونوه الى أن "عملية "حارس الأسوار" قد حققت جميع أهدافها، ومستوى الردع مرتفع ونرى ذلك في سلوكهم وردودهم".

وختم وزير اجيش الاحتلال الاسرائيلي تصريحه بالقول: إنهم يعرفون أننا أقوى، وإذا دعت الحاجة لأن نذكرهم بذلك سنفعل".

وألمحت قناة عبرية، مساء السبت، إلى احتمال إسقاط كل من بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة الإسرائيلية وبيني غانتس وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي الحكومة الحالية التي يقودها نفتالي بينيت.

وأجرت القناة العبرية الـ13 حوارا مع غانتس، ألمحت من خلاله إلى أن غانتس لم ينف عقد لقاءات مشتركة مع نتنياهو، وإنما أكد سعيه لخدمة المجتمع الإسرائيلي ككل.

ورغم الإعراب عن سعادته بانضمامه لحكومة نفتالي بينيت الحالية، فإن غانتس أكد أن الاتصال برئيس الحكومة الإسرائيلية السابق زعيم المعارضة الحالي، بنيامين نتنياهو، مهم في حد ذاته، وأنه لن يتجنب الاتصال أو عقد لقاء مع أي شخص في المجتمع الإسرائيلي.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن بيني غانتس، رفض الكشف عن آخر مرة التقى فيها بنتنياهو.