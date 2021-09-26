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المجمع الفقهي العراقي يصدر بيانًا بخصوص مؤتمر أربيل

المجمع الفقهي العراقي يصدر بيانًا بخصوص مؤتمر أربيل
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أصدر المجمع الفقهي العراقي اليوم الأحد بيانًا بخصوص مؤتمر التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي الذي عقد في محافظة أربيل.

العالم - العراق

أدناه نص البيان:

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