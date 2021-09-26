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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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انقلاب الصورة
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أ ف ب: 3 قتلى جراء خروج قطار عن سكته في الولايات المتحدة
مراسل العالم: الجيش الاسرائيلي يزعم ان الشبان الذين تمت تصفيتهم في جنين وشمال غرب القدس ينتمون الى حركة حماس
مصادر فلسطينية: استشهاد فلسطيني متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في برقين بالضفة الغربية بعد وصوله إلى مستشفى ابن سينا
مراسل العالم: الجيش الاسرائيلي يؤكد تصفية 4 مقاومين في اشتباكات مسلحة في جنين وشمال غربي القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: استشهاد شابين برصاص قوة إسرائيلية خاصة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها لقرية كفر ذان بقضاء جنين في الضفة الغربية
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب منطقة فارياب بمحافظة كرمان وسط ايران ولا تقارير فورية عن وقوع خسائر أو أضرار
ثلاثة أفراد على الأقل يلقون حتفهم بعد خروج قطار ركاب عن مساره في وسط ولاية مونتانا الأمريكية
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المجمع الفقهي العراقي يصدر بيانًا بخصوص مؤتمر أربيل
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش
أصدر المجمع الفقهي العراقي اليوم الأحد بيانًا بخصوص مؤتمر التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي الذي عقد في محافظة أربيل.
العالم - العراق
أدناه نص البيان:
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
العراق
كلمات دليلية :
التطبيع
المجمع الفقهي العراقي
مؤتمر أربيل
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