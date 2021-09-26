اربعة شهداء برصاص قوات الاحتلال في الضفة والقدس

العالم-فلسطين

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات خاصة من الجيش قامت بتصفية 4 فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية فجر اليوم الأحد، في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية، وذلك كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حمـاس نفذتها قوات "اليمام" ووحدة "دفدوفان".

واعتقلت قوات الاحتلال ، 3 شبان بعد أن أصابتهم، في أعقاب اشتباك مسلح في منطقة عين عجب ببلدة بيت عنان قضاء القدس، بينما خاض مسلحون اشتباكا مع جنود الاحتلال في مناطق مختلفة بمحافظة جنين.

في غضون ذلك قالت مصادر أمنية فلسطينية ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية برقين جنوب غرب جنين وخاصرت منزلا فيه منذ ساعات فجر اليوم بأعداد كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي .

وقالت مصادر محلية فلسطينية في القرية ان تعزيزات عسكرية وسيارة إسعاف إسرائيلية وصلت إلى القرية منذ أكثر من أربع ساعات وان اصوات اطلاق نار تسمع في القرية بين الحين والآخر في برقين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية ان شابا أصيب برصاصة بالقدم خلال اقتحام الاحتلال لقرية كفردان في جنين حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين فجر اليوم في البلد واسفرت عن اعتقال مواطن آخر وعند منتصف الليله الماضية وفي جنين قالت مصادر إعلامية أن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت احمد ابوارميلة ومحمد مازن السعدي بالقرب من محطة وقود النفاع في مدينة جنين خلال كمين تم نصبه لهما .