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ترند مأرب تتحرر: مشاهد وأحداث تشفي صدور قومٍ..

الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووصل الى الترند وسوم #مأرب_تتحرر و#عملية_فجر_الحرية بعد الانتصارات المتوالية التي حققها الجيش واللجان الشعبية اليمنية على محور شبوة ومأرب وتمكنهم من تحرير أغلب مديريات مأرب... لكن ماذا عن موقع هذه المحافظة وماذا عن أهميتها الاستراتيجية؟ 

العالم- خاص بالعالم

مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضجت هي الاخرى بتعليقات النشطاء حيث غرد بن غالب: انقطاع الأتصالات بين جبهات المرتزقه. وغرف العمليات لقياداتهم. بعد استهداف غرف القياداة بصواريخ مناسبه ادت الى تعطيلها واخراج من عليها خارج الخدمه.

وكتب امين الجرموزي: الاخوة العرب الذين يتابعون انتصارات الجيش واللجان الشعبية اليمنية الاخيرة بتحريرهم خمس مديريات في محافظتي #شبوة و#مأرب خلال يومين فقط، ملاحظة بسيطة، هذه المديريات التي تم تحريرها خلال يومين بفضل الله تبلغ مساحتها اكبر من مساحة ثلاث دول خليجية مجتمعات مرة ونصف.

زايد علي غرد بدوره: عن هذه المشاهد العظيمة وهذه الإنتصارات التي يعجز اللسان عن وصفها ماذا عسانا أن نكتب؟! و ماذا عسانا أن نقول؟! مشاهد وأحداث تشفي صدور قومٍ مؤمنين؛ قبل إلامسِ شبوة وبالأمس البيضاء، وبإذن الله مابعدها ستكون مأرب تتحرر كاملاً.

وكتب عين على القران الكريم: قلق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن مأرب على ماذا بالضبط؟! هل على مأرب نفسها كجغرافيا وانسان؟! ام على التواجد العسكري والنفوذ السياسي والاقتصادي لدول تحالف العدوان؟

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