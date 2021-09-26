معتقلة تخفيها السجون السعودية تعرضت لشتى صنوف التعذيب

العالم- خاص بالعالم

وقالت منظمة سند الحقوقية: المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكماً بالسجن ١٨ سنة على الناشطة الاجتماعية دلال الخليل. والخليل معتقلة منذ سبتمبر ٢٠١٧ لنشاطها الاغاثي والاجتماعي بسجن الطرفية بالقصيم.

وغرد ذوينا: دخلت "دلال الخليل" المعتقل مع زوجها "إبراهيم أبا الخيل"، وأصدر القضاء بحقها اليوم حكما بالحبس لـ 18 عاما. كم هي الحياة مؤلمة حينما يعرف الإنسان أنه سيبقى بعيدا عن أحبابه لسنوات طوال.



وغرد معتقلي الرأي: تعرَّضت الخليل في سجن الطرفية بالقصيم، لشتى ضروب المعاملة القاسية والإهمال الطبي، ما فاقم وضعها الصحي، إضافة إلى الحرمان من الحقوق الأساسية، والتعذيب النفسي والجسدي.