الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء..

الشعب سيقتص من عملاء مؤتمر أربيل وكردستان تتحمل مسؤولية تحرك الصهاينة فيها

الشعب سيقتص من عملاء مؤتمر أربيل وكردستان تتحمل مسؤولية تحرك الصهاينة فيها
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، انتقد الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، في بيان عقد مؤتمر في أربيل بالعراق، بهدف تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

العالم - العراق

ووصف الكعبي مؤتمر أربيل بأنه مدفوع الثمن وفاقد لأي قيمة، مضيفا: ان هذا المؤتمر عقده بعض النكرات والخونة للغيرة والشرف العراقي لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب.

وأكد على أن عقد هكذا مؤتمرات لن تغير في موقف العراق التاريخي والمبدئي من القضية الفلسطينية والكيان الصهيوني المحتل.

وأشار الكعبي الى أن المطبعين الخونة لا مكان لهم في العراق، مصرحا هؤلاء يعتبرون بكل المقاييس الوطنية والأخلاقية مهدوري الدم وسيقتص منهم شعب العراق الأبي.

وحمل الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء،منطقة كردستان مسؤولية هذا المؤتمر ووجود عناصر مخابراتية من الكيان الصهيوني فيه، مضيفا ان هذه العناصر الاستخباراتية اشترت هذه الضمائر الرخيصة لعقد هكذا مؤتمرات جوفاء.

وختم الكعبي بيانه، قائلا: سيبقى العراق القلب النابض للقوى الرافضة للظلم والاحتلال ومن أوائل طلائع التحرير وسيبقى القدس الشريف شعارنا ورمز مقاومتنا.

روابط ذات صلة

عبد المهدي عن مؤتمر أربيل: الإدانات لا تكفي.. أقطعوا دابر هذه الاختراقات

المجمع الفقهي العراقي يصدر بيانًا بخصوص مؤتمر أربيل

رئاسة منطقة كردستان العراق تصدر بيانا بشأن مؤتمر أربيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماذا قال 'لافروف' خلال القاء كلمته أمام الجمعية العامة؟!

وزارة التخطيط العراقية.. العراق بحاجة لـ4 ملايين وحدة سكنية لتجاوز أزمة السكن

السعودية تعلن اعتقال العشرات بعد 'اليوم الوطني' بينهم متحرشون

شاهد بالفيديو.. جدة ايرانية معمرة: شبعت ضيماً ايام الحرب الصدامية!

عصائب أهل الحق: مؤتمر اربيل لا يمثل سوى بعض الخونة

إثيوبيا ترفض اي اتفاق مع مصر والسودان حول سد النهضة إلا في حالة واحدة!