بالفيديو.. تونس تدخل مرحلة سياسية استثنائية

العالم - خاص بالعالم

وقال الكاتب والباحث السياسي توفيق المديني، ان الاجراءات الاستثنائية لاتزال مستمرة و ان تونس انتقلت لمرحلة جديدة الى دولة الاستثناء خاصة فيما يتعلق بالقرار الرئاسي.

واضاف الكاتب والباحث السياسي ان تونس دخلت في طور جديد لما يسمى السلطات العمومية المؤقتة او بنوع من الدستور الجديد.

واشار توفيق المديني الى تواجد تناقض شديد بين الرئيس قيس سعيد والنظام البرلماني الذي كان سائدا طيلة العشرية السوداء.

ووصف الكاتب والباحث السياسي بانها عشرية سوداء لان الشعب التونسي قام بثورته عام الفين و احد عشر ولم يستطع ان يحقق اي من انتظاراته الاستراتيجية لاسيما فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي القائم.

واكد توفيق المديني انها عشرية سوداء لان النظام البرلماني كان قائما محملا حركة النهضة مسؤولية انشائه وفق لدستور الفين واربعة عشر حيث سمح للفاسدين بالدخول الى السياسة بالاضافة لتنامي الاستيطان الارهابي في تونس.

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