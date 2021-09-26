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مشروب سحري لتخسيس الوزن

مشروب سحري لتخسيس الوزن
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

السمنة هي من أهم المشاكل التي يعاني منها الناس وذلك بسبب عدة أسباب تكون وراثية أو مرضية مما يؤدي إلى تغيير في شكل الجسم الخارجي وهناك بعض الطرق لعلاج السمنة والتخلص منها.

العالم - منوعات

وتوصل الخبراء بعد دراسة إلى فوائد مشروب قد يساعد على تحقيق هذا الهدف. فللقهوة بالليمون بعد الوجبات فوائد صحية عديدة، تسهم في التخلص من الدهون والحفاظ على وزن الجسم، بجانب فوائدها الأخرى التي تتعلق بحمايتك من الأمراض المزمنة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع “إكسبريس”، فإن القهوة مع الليمون تساعد في إنقاص الوزن، والتخلص من السمنة، كما تعد وسيلة جيدة لإزالة السموم من الجسم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

التخلص من السموم

تسهم القهوة والليمون كطريقة طبيعية لإزالة السموم، وبالتالي، يمكن أن يساعد الجسم على التخلص من أي سموم وإحضار نظام تدفق نظيف ومنعش للجسم.

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