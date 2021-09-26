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تعرف على حالة الطقس في العراق للأسبوع الحالي

تعرف على حالة الطقس في العراق للأسبوع الحالي
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تفاوت في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

العالم - العراق

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