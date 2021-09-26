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شاهد: عاصفة استقالات.. هل تنهي مشروع النهضة في تونس؟

الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

قدم اكثر من مئة عضوا في حزب النهضة التونسي، بينهم قيادات وأعضاء بمجلس الشورى والبرلمان استقالتهم احتجاجا على ما وصفوه بالإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي للحزب.

العالم – خاص بالعالم

وقال عضو حزب النهضة حسن بلقاسم ان استقالات اعضاء من حركة النهضة هو شأن داخلي وهم احرار في رأيهم وفي موقفهم.

واكد عضو حزب النهضة ان الاستقالات لن تمثل تأثيرا على الحركة بمؤتمره العاشر وهم في اختلاف مع خط الحركة.

واشار حسن بلقاسم بان المستقيلين هم اقلية لم تقبل ان يكون هناك اقلية واغلبية في الحياة الديمقراطية.

واكد عضو حزب النهضة ان عدد الذين استقالوا مجرد مئة وثلاثة عشر عضو من الاقلية من بين الاف الاعضاء.

وشدد حسن بلقاسم على ان اي حزب سياسي يشهد استقالات وانضمامات وصعود وهبوط.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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