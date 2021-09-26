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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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مراسل العالم: القضاء العراقي الأعلى يصدر مذكرات اعتقال ضد المشاركين في مؤتمر الدعوة إلى التطبيع في أربيل
الصحة الفلسطينية: ابلغنا بارتقاء ثلاثة شهداء في بلدتي بدو وبيت عنان شمال غربي القدس برصاص قوات الاحتلال
جيش الاحتلال ينسحب من مناطق الاشتباك مخلفا 5 شهداء في جنين وشمال غرب القدس واعتقال اكثر من 10 بزعم انهم كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات
حركة الجهـاد الإسلامي: تزف الحركة وســرايا القدس شهـــيدها أسامة ياسر صبح الذي ارتقى خلال اشتباك مع الاحتلال في بلدة برقين قضاء جنين
أ ف ب: 3 قتلى جراء خروج قطار عن سكته في الولايات المتحدة
مراسل العالم: الجيش الاسرائيلي يزعم ان الشبان الذين تمت تصفيتهم في جنين وشمال غرب القدس ينتمون الى حركة حماس
مصادر فلسطينية: استشهاد فلسطيني متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في برقين بالضفة الغربية بعد وصوله إلى مستشفى ابن سينا
مراسل العالم: الجيش الاسرائيلي يؤكد تصفية 4 مقاومين في اشتباكات مسلحة في جنين وشمال غربي القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: استشهاد شابين برصاص قوة إسرائيلية خاصة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها لقرية كفر ذان بقضاء جنين في الضفة الغربية
حركة الجهـاد الإسلامي: تزف الحركة وســرايا القدس شهـــيدها أسامة ياسر صبح الذي ارتقى خلال اشتباك مع الاحتلال في بلدة برقين قضاء جنين
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش
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