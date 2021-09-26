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جيش الاحتلال ينسحب من مناطق الاشتباك مخلفا 5 شهداء في جنين وشمال غرب القدس واعتقال اكثر من 10 بزعم انهم كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات

الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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