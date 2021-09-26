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الصحة الفلسطينية: ابلغنا بارتقاء ثلاثة شهداء في بلدتي بدو وبيت عنان شمال غربي القدس برصاص قوات الاحتلال

الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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