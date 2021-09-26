ماذا قال 'لافروف' خلال القاء كلمته أمام الجمعية العامة؟!

العالم - روسيا

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن أهل القرم أنقذوا أنفسهم من الراديكاليين بتأييدهم الانضمام إلى روسيا في استفتاء 2014.

كما أشار لافروف إلى وجود "محاولات متواصلة للتقليل من شأن الأمم المتحدة التي تلعب دورا هاما في السياسة الدولية"، مؤكدا أن "بعض الدول تسعى لإعادة كتابة التاريخ وتعارض قرارات رفض تمجيد النازية".

وفي حديثه عن الأزمة الأفغانية، أكد لافروف أن "فوضوية انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان تظهر شكل القواعد الغربية لبناء النظام العالمي".

كما تطرق لافروف إلى ملف الأمن السيبراني مشددا على أن "روسيا تدعو إلى ضمان الأمن السيبراني لمواجهة عسكرة الإنترنت والجريمة السيبرانية".

ولدى حديثه عن الشرق الأوسط، أكد أن موسكو تعمل على تطبيع العلاقات بين طهران والدول الخليجية.