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ايران والجزائر تؤكدان على أهمية وعمق العلاقات الثنائية

ايران والجزائر تؤكدان على أهمية وعمق العلاقات الثنائية
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

 أعرب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين إيران والجزائر، مشدد على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة بين البلدين، داعيا إلى عقد اجتماع للجنة السياسية المشتركة بين الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية.

العالم - ايران

والتقى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة امس السبت.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية وعمق العلاقات بين البلدين وبحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية.

وعبر امير عبد اللهيان خلال اللقاء عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين، مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين، داعيا إلى عقد اجتماع للجنة السياسية المشتركة بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.

كما رحب وزير الخارجية الجزائري بدعوة امير عبد اللهيان لزيارة طهران ومناقشة القضايا المطروحة.

وناقش الاجتماع التطورات في شمال إفريقيا ومنطقة غرب آسيا.

وأشاد امير عبد اللهيان خلال اللقاء بموقف الجزائر من تطورات المنطقة، لا سيما تجاه اجراءات الكيان الصهيوني.

وغادر وزير الخارجية الايراني نيويورك عائدا الى طهران في ختام 5 ايام عمل مكثف من المشاورات والمحادثات الدبلوماسية التي اجراها مع كبار المسؤولين من مختلف دول العالم على هامش الاجتماع الـ 76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

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