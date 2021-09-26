خروج قطار عن مساره يسفر عن سقوط قتلى وجرحى بأمريكا

العالم - الأميركيتان

وأعلنت شركة "أمتراك" للسكك الحديد في بيان أن "أمتراك تعمل مع السلطات المحلية لنقل الركاب المصابين وإجلاء جميع الركاب الآخرين بأمان"، مشيرة إلى أن نحو 147 راكباً كانوا في القطار، إضافة إلى 13 هم أفراد الطاقم.

وأوضح بيان الشركة أن خمساً من عربات القطار خرجت عن مسارها نحو الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي (10.00 مساءً بتوقيت غرينتش)، قرب جوبلين شمالي مونتانا.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام محلية أشخاصاً بالقرب من السكك الحديد، وأمتعة متناثرة بجانبهم.

وقال منسق خدمات الطوارئ والكوارث في مونتانا لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "أكثر من 50 شخصاً أصيبوا"في الحادث.