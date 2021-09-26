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خروج قطار عن مساره يسفر عن سقوط قتلى وجرحى بأمريكا

خروج قطار عن مساره يسفر عن سقوط قتلى وجرحى بأمريكا
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

لقي ثلاثة أفراد، على الأقل، حتفهم وأصيب آخرون، بعد خروج قطار ركاب عن مساره، أمس السبت، بوسط ولاية مونتانا الأمريكية، حسب تقارير إعلامية.

العالم - الأميركيتان

وأعلنت شركة "أمتراك" للسكك الحديد في بيان أن "أمتراك تعمل مع السلطات المحلية لنقل الركاب المصابين وإجلاء جميع الركاب الآخرين بأمان"، مشيرة إلى أن نحو 147 راكباً كانوا في القطار، إضافة إلى 13 هم أفراد الطاقم.

وأوضح بيان الشركة أن خمساً من عربات القطار خرجت عن مسارها نحو الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي (10.00 مساءً بتوقيت غرينتش)، قرب جوبلين شمالي مونتانا.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام محلية أشخاصاً بالقرب من السكك الحديد، وأمتعة متناثرة بجانبهم.

وقال منسق خدمات الطوارئ والكوارث في مونتانا لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "أكثر من 50 شخصاً أصيبوا"في الحادث.

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خروج قطار عن مساره يسفر عن سقوط قتلى وجرحى بأمريكا خروج قطار عن مساره يسفر عن سقوط قتلى وجرحى بأمريكا خروج قطار عن مساره يسفر عن سقوط قتلى وجرحى بأمريكا خروج قطار عن مساره يسفر عن سقوط قتلى وجرحى بأمريكا

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