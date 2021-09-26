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'حماس' تدعو لـ'تصعيد المقاومة' في الضفة ردا على العملية الإسرائيلية

'حماس' تدعو لـ'تصعيد المقاومة' في الضفة ردا على العملية الإسرائيلية
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

دعت حركة "حماس" في قطاع غزة إلى "تصعيد المقاومة" ضد الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية، على خلفية العملية الأمنية التي شنتها القوات الإسرائيلية هناك الليلة الماضية.

العالم-فلسطين

وشددت "حماس" في تصريح صحفي أصدرته اليوم الأحد على أن دماء الفلسطينيين الذين قتلوا فجر اليوم خلال العملية الإسرائيلية (وبلغ عددهم حسب آخر المعطيات خمسة أشخاص) "لن تذهب هدرا"، مضيفة أن الشعب الفلسطيني وفي مقدمته الحركة "سيظل في مقدمة الصفوف لمواجهة المحتل مهما بلغت التضحيات".

وتابعت الحركة: "ندعو جماهير شعبنا البطل في الضفة الباسلة إلى تصعيد المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط التماس، وعلى الطرق الالتفافية، فخيار المقاومة والرصاص هو القادر على حماية حقوقنا وتحرير أسرانا وحماية مسرانا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أربعة "مسلحين فلسطينيين" على الأقل في خمسة حوادث اشتباك وقعت فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة، على خلفية حملة اعتقالات واسعة أطلقت في المنطقة ضد "عناصر لحماس".

وأقر الجيش الإسرائيلي في الوقت نفسه بأن اثنين من عسكرييه أصيبا بجروح خطيرة خلال العملية.

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'حماس' تدعو لـ'تصعيد المقاومة' في الضفة ردا على العملية الإسرائيلية

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