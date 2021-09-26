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شاهد: معجزة الزيارة الاربعينية الامام الحسين.. لا اصابات بكورونا!

الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم بأن الحشود المليونية من الزوار يتوافدون نحو كربلاء المقدسة من مختلف المحافظات وقد قطعوا مئات الكيلومترات لاحياء زيارة اربعينية الامام الحسين "عليه السلام" مشيراً الى ان كافة الطرق المؤدية الى كربلاء المقدسة مزدحمة بالزوار واهالي بغداد تحركوا صوب كربلاء قبل ثلاثة ايام.

العالم- مراسلون

وقال مراسلنا الزميل نويد بهروز: ان الحشود المليونية وصلوا كربلاء المقدسة والبعض منهم غادروا المدينة بعد اداء الزيارة، مشيراً الى ان التحديات الموجودة كفيروس كورونا لن تحول دون توافد الزوار.

واوضح مراسلنا ان الزوار من ايران يصلون العراق بواسطة 36 رحلة جوية يوميا وهناك زوار من دول الخليج الفارسي ودول عربية أخرى، ومازال استمرار توافد الزوار الاربعينية على كربلاء المقدسة.

ولفت الى ان المواكب الحسينية تنتشر على كافة الطرق المؤدية الى كربلاء المقدسة لتقديم الخدمات قبل اسابيع من يوم الاربعين، معتبراً ان الجزء المهم من خدمات المواكب الحسينية هو توفير وسائل الراحة والمبيت لزوار الامام الحسين في السرادق والخيام التي نصبوها.

واكد مراسلنا ان السلطات العراقية اتخذت اجراءات صحية خاصة عبر نشر مفارز طبية وهناك فرق طبية ايرانية على طول الطريق بين النجف وكربلاء، مشيراً الى ان هناك مستشفى ايراني عند تل الزينبية لتقديم الخدمات لزوار الامام الحسين وتعتبره ايران بانه واجب ديني واخلاقي.

واكد الشيخ باسم الفدعم استاذ في حوزة كربلاء: انه ببركة الامام الحسين "عليه السلام"، فانه لم تحدث اية اصابة بفيروس كورونا اثناء الزيارة الاربعينية، على الرغم الكم الهائل والميلوني من الزوار، مشيراً الى انه بالعكس في الاصابات في وقت الزيارة الاربعينية كما في السنوات الماضية فانها تقل بشكل كبير، في حين انها كانت في تصاعد قبيل بدء الزيارة.

شاهد المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

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بالفيديو.. استمرار توافد زوار الاربعين على كربلاء المقدسة

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