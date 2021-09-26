باحث اسلامي: كلما طال الزمن تتوسع مسيرة الزيارة الاربعينية المليونية

العالم- خاص بالعالم

وقال الشيخ حيدر في حديث لقناة العالم على هامش تغطية خاصة لاحياء ذكرى زيارة اربعينية الامام الحسين "عليه السلام": ان زيارة الاربعين هي تعبير عن تمسك الناس الاحرار بالقيم التي ارساها الامام الحسين "عليه السلام" كطريق خلاص البشرية في مواجهة الظلم والجور، وليقول ان الحق يتكامل ويتعاظم وان الباطل يزهق وينسحق مهما كثر.

واوضح الشيخ حيدر، ان الظاهرة الحسينية قد امتدت الى كل شعوب العالم وتفاعلت معها كل شرائح العالم من مسلمين وغير مسلمين تدل على ان القيم التي ارساها الامم الحسين "عليه السلام" هي مبادئ انسانية تستطيع ان تحفظ مسار المجتمع البشري في طريقه للوصول الى الامان والسلام.

واشار الشيخ حيدر، الى انه رغم ان المساحة في قياس الجغرافيا هي الاقل لكنها هي الابرز والافضل والاكثر تأثيراً في احياء هذه العناوين التي رسمها الامام الحسين وخلد من خلالها المفاهيم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم.

هذا ويواصل ملايين الزوار التدفق إلي مدينة كربلاء المقدسة من داخل العراق وخارجه لإحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين "عليه السلام" ، حيث تبلغ المناسبة ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء.

وقالت السلطات ان اعداد الزوار تشهد ارتفاعا كبيرا مع اقتراب زيارة الاربعين حيث يزداد الزحف المليوني نحو كربلاء المقدسة ، في وقت عطلت فيه أغلب المحافظات الجنوبية الدوام الرسمي بمناسبة الزيارة.

وفي مدينة النجف الاشرف اكدت السلطات تصاعد وتيرة وصول الزائرين الاجانب عبر مطارها، مشيرة الى ان المطار يواصل استقبال الزائرين من إيران والهند وباكستان ودول مجلس التعاون ، فضلاً عن زائرين من دول أوروبية.