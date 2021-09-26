'جنين' تشيع جثمان الشهيد أسامة صبح

العالم-فلسطين

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، وجاب شوارع المدينة ومخيمها، وسارت مسيرة مركبات نحو مسقط رأسه بلدة برقين.

وجابت مسيرة التشييع بلدة برقين، ووصلت إلى منزل ذوي الشهيد صبح، حيث ألقي عليه نظرة الوداع، ثم تواصلت المسيرة حتى وصلت لمقبرة البلدة حيث ووري جثمانه التراب.

وطالب المشاركون في موكب التشييع بالرد على جرائم الاحتلال، ودعوا إلى مواصلة درب المقاومة، وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية، وأن المقاومة هي الوحيدة القادرة على التصدي لعدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

وشهدت مدينة جنين إغلاق المحال التجارية أثناء تشييع الجثمان، فيما ساد الإضراب الشامل بلدة برقين، حدادا على روح الشهيد.

وارتقى الشهيد صبح، فجر اليوم الأحد، خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقين غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين فجرا، وحاصرت أحد المنازل، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، وتبادل لإطلاق النار بين جنود الاحتلال والشبان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، واعتقال آخرين.

كما وأعلن الاحتلال إصابة ضابط ومجند من وحدة "دوفدفان" بجروح خطرة خلال الاشتباك المسلح في قرية برقين بالقرب من جنين، فجر اليوم.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة، فجر اليوم ارتقاء خمسة شهداء، منهم المطارد القسامي أحمد إبراهيم زهران الذي ارتقى شهيدا خلال مواجهات في قرية بيت عنان، شمال غرب القدس، برفقة الشهيدين زكريا بدوان ومصطفى حميدان.