حضور الآلاف لشييع فتى ايراني قدم عنواناً لروح التضحية والايثار

العالم- مراسلون

وقال مواطن ايراني شهرام لندي: "منذُ امس ومنذُ اللحظة التي اُعلن فيها عن مراسمِ تشييع الشهيد ونحن هنا ننتظرُ قدومَ الجثمانِ الطاهر الذي اصبحَ فخراً لنا ولبلدِنا"

وقال عم الشهيد محمود لندي: "الشهيد منذُ صِغَرِ سنهِ كانَ يعشقُ كربلاءَ بكلِ ملاحمِها كما أنه استلهمَ من العباس عليه السلام روحَ التضحية والفداء التي لاتختصرُ على الزمان والمكان".

وقال علي متسوفي: "الشهيدُ الشاب أصبحَ عنواناً للانسانية، وكشفَ عن مواقفِ الشبابِ الايراني، ولابدَ لنا انْ نخلدَ بطولاتهِ ونسردَها للاجيال.

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