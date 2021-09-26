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حضور الآلاف لشييع فتى ايراني قدم عنواناً لروح التضحية والايثار

الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

شيّعَ أهالي مدينةِ إيذه الواقعة في محافظة خوزستان جنوبَ غربي ايران جثمانَ الفتى علي لندي الذي استُشهد بعدَ أنْ قامَ بعملٍ انسانيٍ جبار استطاعَ من خلالهِ إنقاذَ سيدتين مسنتين من حريقٍ شبَّ داخلَ منزلِهما، إلا أنه اُصيب بحروقٍ أودتْ بحياتهِ بعدَ نقلهِ الى المستشفى.

العالم- مراسلون

وقال مواطن ايراني شهرام لندي: "منذُ امس ومنذُ اللحظة التي اُعلن فيها عن مراسمِ تشييع الشهيد ونحن هنا ننتظرُ قدومَ الجثمانِ الطاهر الذي اصبحَ فخراً لنا ولبلدِنا"

وقال عم الشهيد محمود لندي: "الشهيد منذُ صِغَرِ سنهِ كانَ يعشقُ كربلاءَ بكلِ ملاحمِها كما أنه استلهمَ من العباس عليه السلام روحَ التضحية والفداء التي لاتختصرُ على الزمان والمكان".

وقال علي متسوفي: "الشهيدُ الشاب أصبحَ عنواناً للانسانية، وكشفَ عن مواقفِ الشبابِ الايراني، ولابدَ لنا انْ نخلدَ بطولاتهِ ونسردَها للاجيال.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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