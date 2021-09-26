إصابة ضابط وجندي إسرائيليين من 'دوفدوفان' بجراح خطيرة في اشتباك جنين

العالم-فلسطين

وأفاد الجيش وفق القناة 7 العبرية، بإصابة ضابط وجندي من الوحدة الخاصة دوفدوفان بجراح خطيرة للغاية خلال اشتباك مع مسلح في قرية برقين في جنين.

وذكر أن الاشتباك وقع خلال مداهمات لاعتقال عناصر يعملون في البنية التحتية لحماس، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات.

وأوضح الجيش أنه سيحقق في الظروف التي أدت إلى إصابة المقاتلين، حيث يخضعان للعلاج الطبي في المستشفى.

وأشار إلى أنه سلَّم عائلات الضابط والجندي إخطارا بإصابتهم خلال مهمة للجيش.

واستشهد 4 فلسطينيين فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال حملة خاصة للاحتلال لتنفيذ اعتقالات واسعة بالضفة الغربية ومحافظة القدس.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قوات خاصة من الجيش قامت بـ"تصفية" 4 فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية فجر اليوم الأحد، في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية، وذلك كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حركة حمـاس نفذتها قوات "اليمام" ووحدة "دفدوفان".