شاهد.. مذكرات قبض بحق المشاركين في "مؤتمر اربيل للتطبيع"

العالم - العراق

تداعيات مؤتمر اربيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني لاتزال تتفاعل على جميع الصعد والاتجاهات فبعد المواقف الرسمية والشعبية العراقية المنددة بمؤتمر اربيل للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني والمؤكدة تمسكها بقضية فلسطين ... القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض بحق المشاركين في المؤتمر.

المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى اكد في بيان أن محكمة تحقيق الكرخ الاولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الامن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو وسام الحردان على اثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي مشيرة الى اصدار مذكرة قبض اخر بحق المدعو مثال الالوسي والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي عن الجريمة نفسها.

عشيرةُ ‎الدليمية تبرّأتْ من وسام الحردان ومن الذين شاركوا في المؤتمر وبعدَ اجتماعٍ لها قالَ متحدثٌ باسمِ العشيرة إنّ المشاركين في مؤتمر أربيل لا يمثلونَ العراقَ ولا العشائر.

شيخ عشيرة ابو ذياب صلاح مصلح تحدث باسم مجموعة من الشّخصيات العشائرية من منتسبي الصّحوات بمختلف المحافظات العراقية ليبين حقيقة ما حصل في ما يُسمّى بمؤتمر السلام والإسترداد الذي عُقِد قبل ايام في أربيل.

واكد الشيخ مصلح ان وسام الحردان وجه دعوة لشخصيات عشائرية للمشاركة في مؤتمر يهتم بارجاع المفسوخة عقودهم من الصحوات ولزيادة رواتبهم بالاضافة إلى ضمّهم إلى المؤسّسات الأمنيّة الحكومية، لكن ما حصل ان موضوع المؤتمر يختلف عن مضمون الدعوة التي وجهت للعشائر وحمّل الشيخ مصلح الحردان المسؤولية الكاملة قانونيًا وعشائريًا"، مؤكّداً موقف العشائر الواضح برفض التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي ويدعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه الكاملة.

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