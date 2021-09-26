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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: المرأة الإيرانية تصنع التاريخ

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: المرأة الإيرانية تصنع التاريخ
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير له بتأهل المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه واصفا ذلك بالإنجاز التاريخي.

العالم - إيران

وتغلب المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات امس السبت على نظيره الأردني بركلات الترجيح 4-2؛ وتاهل إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات.

ووصف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا التاهل بالتاريخي واضاف: تلامذة مريم إيراندوست تحدين التاريخ ، وبغض النظر عن وقوفهن في المركز 72 في تصنيفات الفيفا، أكدن مشاركتهن في كأس الأمم بأداء دراماتيكي.

في نهاية التقرير، جاء أنه يجب على تلامذة ايران دوست الآن إعداد أنفسهن لمواجهة أفضل الفرق واللاعبين في آسيا.

وكان المنتخبان الإيراني والأردني متعادلين قبل المباراة بالنقاط (3 لكل منهما) وبالأهداف بعد فوز كل منهما على بنغلادش بخماسية نظيفة.

وأقيمت المباراة على ملعب بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في المجموعات الثماني بالتصفيات، لمرافقة منتخبات اليابان وأستراليا والصين التي حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية، إلى جانب الهند المضيفة لكأس آسيا 2022.

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