السيد الحائري يدعو لمعاقبة القائمين على مؤتمر 'التطبيع'

العالم - العراق

وقال السيد الحائري في بيان :”نحن نعيش ذكرى اربعينية ابي الاحرار الامام الحسين (صلوات الله عليه) وتوجه الملايين من الاحرار نحو مرقده الشريف لتجديد البيعة معه في السير على نهجه المقدس، تجتمع فئة من الخونة في اربيل لتعقد مؤتمرا للتطبيع مع اسرائيل، لتوهم العالم بان العراق الذي ضحى بتلك النفوس الطاهرة دفاعا عن دينه وعرضه وارضه يمكن يمكن ان يمد يد التطبيع للغاصب الغاشم”.

وعبّر المرجع الحائري، عن “إدانته بأشد العبارات هذا العمل الخائن الذي يهدف الى إضفاء الشرعية على هذا الكيان الغاصب المجرم قاتل الاطفال والنساء والابرياء”.

ودعا المرجع الديني، الشرفاء من أبناء الشعب العراقي الكريم الى “الوقوف بشتى الطرق بوجه هذه المؤامرة الدنيئة ومعاقبة القائمين عليها لافشال هذا المخطط المشؤوم”.