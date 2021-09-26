الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد أسبوعين .. الكشف عن سر البرك الحمراء عند البحر الميت!

بعد أسبوعين .. الكشف عن سر البرك الحمراء عند البحر الميت!
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

منتصف الشهر الجاري، وتحديداً يوم الثاني عشر من أيلول/سبتمبر، انشغلت الأوساط بانتشار صور لبركة حمراء في منطقة البحر الميت تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، ما استدعى تدخل وزارة الري الأردنية للتعليق على الموضوع.

العالم - منوعات

وأعلنت الوزارة حينها أن فرقا مختصة أخذت عينات لفحص البركة وأرسلت إلى المختبرات لتحليلها، مؤكدة الإعلان عن النتائج فور صدورها.

واليوم بعد أسبوعين من الحادث، كشفت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن "منار محاسنة"، أن نتائج فحوصات المياه الحمراء أكدت أن سبب التلون يعود لمادة المنغنيز، والتي تواجدت بالمياه بكميات عالية، مؤكدة أنها لا تشكل أية خطورة.

كما لفتت في تصريح لوسائل إعلام أردنية محلية، أن هناك تجارب أخرى قيد الإنجاز لم يتم الإعلان عن نتائجها بعد.

وقد تحركت السلطات بعد منشورات كثيرة تحمل صوراً كانت تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن تساءل فيها الناس عن تلك البركة الحمراء الذي ظهرت فجأة، حيث لوحظ خروج مياه بلون مختلف.

فيما أفاد آخرون حينها بأن منسوب المياه قد ارتفع في تلك المنطقة عن الطبيعي.

إلى أن أكدت وزارة الري أن تلك بركة المياه هذه معزولة عن البحر ولن تؤثر على مياه البحر الميت أبداً.

تصنيف :

روابط ذات صلة

شاهد/بركة مياه في البحر الميت تتحول إلى الوردي والسبب..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعقيبا على استشهاد أبطال القدس وجنين: الجهاد الإسلامي: آن الأوان للعودة لنهج الانتفاضة والمواجهة

السماح للبنانيين الراغبين بمراجعة مشفى بالدخول إلى سوريا

خلال تسلم اوراق اعتماد استقبال السفير النمساوي الجديد.. رئيسي: لا يمكن للحظر أن يحول دون توسيع العلاقات مع سائر الدول

'فلسطينيي أوروبا' يدعو لوقف المفاوضات العبثية مع الاحتلال

نائبة ألمانية: 3 حاويات سلاح تصدّر أسبوعياً من ميناء هامبورغ الألماني لقتل اليمنيين

مقاتلات روسية تعترض قاذفة أمريكية إقتربت من حدودها