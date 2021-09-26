الجهاد الإسلامي: آن الأوان للعودة لنهج الانتفاضة والمواجهة

العالم ـ فلسطين

كما أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانًا أكدت فيه أن الجرائم التي تستهدف المقاومة المتصاعدة في الضفة، لن تفلح في النيل أو الحد من العمل الفدائي، وأن هذه الجرائم تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، بأن نهج التسوية قد سقط، وقد آن الأوان للعودة إلى النهج الكفاحي الأصيل، نهج الثورة والانتفاضة والمواجهة.

فصائل المقاومة: لتكن الضفة لهيباً تحت أقدام الصهاينة

أصدرت فصائل المقاومة تصريحًا صحفيًا تعقيباً على استشهاد كوكبة من أبطال القدس وجنين، نعت فيه "بكل فخر واعتزاز كوكبة من الشهداء الأبطال في القدس وجنين الذين ارتقوا ‏فجر اليوم أثناء تصديهم لقوات الاحتلال الصهيوني المجرم".

الفصائل وجهت التحية للسواعد المباركة التي خاضت الاشتباكات مع العدو الصهيوني لتوجه البوصلة باتجاهها الحقيقي في مواجهة كيان محتل وغاصب.

كما أكدت أن "دماء أبطالنا ومقاومينا لن تذهب ‏هدراً وستبقى وقودا ونبراسا لأبناء شعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة".

ودعت الفصائل "لتصعيد المقاومة بكل الوسائل المتاحة وعلى كافة نقاط التماس مع العدو الغادر ولتكن الضفة لهيباً تحت أقدام الصهاينة".

واعتبرت أن "على السلطة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع يدها الثقيلة عن المقاومة في الضفة من أجل القيام بواجبها في حماية شعبنا من الغطرسة الصهيونية".

واستُشهد خمسة فلسطينيين وجرح تسعة آخرون برصاصِ الاحتلال الإسرائيلي خلال حملة دهم واعتقالات شمال الضفة الغربية والقدس المحتلة فيما اصيب جنديان اسرائيليان بجروح خطرة في مواجهات مسلحة مع شبان فلسطينيين.