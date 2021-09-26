روسيا: استمرار الوجود الإرهابي في إدلب أمر خطير وغير مقبول

العالم - سوريا

وأشار بيسكوف في حديث لقناة روسيا 1 إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارته إلى روسيا الوضع في إدلب وشمال غرب سورية.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين الرئيس التركي في مدينة سوتشي الروسية في الـ 29 من أيلول الجاري.

وفيما يتعلق بتصريحات الكونغرس الأمريكي بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا أوضح بيسكوف أن “بعض أعضاء الكونغرس ينفذون بذلك وعودهم لمجموعات الضغط اللوبيات مقابل أموال ضخمة وبعضهم الاخر يحاولون رفع أسهمهم لدى هذه اللوبيات واكتساب الدعم من أجل الفوز في الانتخابات القادمة”.

وأشار بيسكوف إلى أن “روسيا سترد بحكمة إذا فرضت الولايات المتحدة قائمة عقوبات جديدة ضدها”.

ومن جهة ثانية أعلن بيسكوف أن شركة غازبروم الروسية مهتمة بإبرام المزيد من العقود لتوريد الغاز إلى أوروبا وتثبت تحت أي ظرف من الظروف موثوقيتها ولذلك فإن المطالب الأمريكية بضخ كميات أكبر من الغاز الروسي عبر أوكرانيا “مجرد بروباغاندا سيئة الجودة”.