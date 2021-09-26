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كوخافي يزعم ان اعتقالات الضفة والقدس جاءت لإحباط هجمات على الاحتلال

كوخافي يزعم ان اعتقالات الضفة والقدس جاءت لإحباط هجمات على الاحتلال
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن الجيش أحبط هجمات كبيرة كان من الممكن أن تصل إلى تل أبيب والعفولة وأي مكان آخر في "إسرائيل".

العالم ـ فلسطين

جاء ذلك تعقيبا على حملة الاعتقالات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فجر الأحد، وشهدت اشتباكات مسلحة أدت إلى استشهاد خمسة شبان فلسطينيين، وإصابة آخرين، مقابل إصابة اثنين من عناصر القوات الخاصة الإسرائيلية "بجروح خطيرة".

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال مساء اليوم النقاب عن فشل قوات الاحتلال باعتقال عدد آخر من مقاتلي حماس في الضفة الغربية الليلة الماضية.

ووفقاً للإذاعة، التقديرات الأمنية تشير إلى أن مقــاومين آخرين من حمـاس لم يجر اعتقالهم حتى الآن بعد اشتــباكات جنين وشمال القدس.

واستُشهد خمسة فلسطينيين وجرح تسعة آخرون برصاصِ الاحتلال الإسرائيلي خلال حملة دهم واعتقالات شمال الضفة الغربية والقدس المحتلة فيما اصيب جنديان اسرائيليان بجروح خطرة في مواجهات مسلحة مع شبان فلسطينيين.

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كوخافي يزعم ان اعتقالات الضفة والقدس جاءت لإحباط هجمات على الاحتلال

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