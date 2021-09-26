سورية تشارك بالمؤتمر العلمي الدولي لاتحاد نقابات المدربين العرب

العالم - سوريا

ويهدف المؤتمر الذي عقد تحت عنوان (استشراف مستقبل التدريب في ظل التطور الرقمي الواقع والطموح) إلى التعريف بدور التدريب دولياً وعربياً ومحلياً في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز والإنتاجية في كل المجالات.

ولفت علاء المندلاوي رئيس اتحاد نقابات المدربين العرب في كلمة له إلى دور المؤتمر بمعالجة القضايا المعاصرة في مجال التدريب ولا سيما في ظل جائحة كورونا حيث تناول محاور علمية مهمة بمشاركة واسعة من الباحثين والمتخصصين في مجال التعليم والتدريب.

وأشار ينال أحمد القدسي رئيس فرع الاتحاد الدولي للأكاديميين العرب في سورية إلى ضرورة تسليط الضوء على المشكلات التي يعاني منها التدريب سواء في مجال التنظيم أو التخطيط والتنفيذ.

ومن سورية قدمت كوثر هرملاني عضو المكتب التنفيذي ومستشار تدريب في اتحاد نقابات المدربين العرب بحثا بعنوان (قياس الأثر التدريبي) وهو ما اعتبرته موضوعاً جوهرياً في العملية التدريبية يجب منحه القدر الكافي من التفكير والدراسة وتركيز عملية التقييم على عنصرين (جودة التدريب وجودة ما تعلمه المتدربون).

كما اعتبر بولص قسيس من سورية (مدرب في الاتحاد ورئيس مجلس إدارة شركة التطوير للتدريب والتنمية العلمية في سورية) أن المؤتمر يؤسس لتعاون فعال بين مختلف المدربين العرب ويسهم بتقييم الاحتياجات التدريبية.

ومن الكويت دعا سلامة سلمان الغريب رئيس معهد (نيو وورلد) للتدريب الأهلي إلى إنشاء منظمة عربية معنية بجهود حماية الملكية الفكرية على مستوى الدول العربية فيما قدم الدكتور ماهر كامل شبير نقيب المدربين لتنمية الموارد البشرية في فلسطين محاضرة بعنوان (الجودة الشاملة في المناهج التدريبية).