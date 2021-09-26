شاهد.. شرط ايران للعودة الی المفاوضات النووية..

العالم - ايران

تأكيد جاء على لسان وزير الخارجية الإيرانية أمير حسين عبد اللهيان الذي أشار إلى أن نقاشاته مع الأوروبيين والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في نيويورك تناولت قضية عودة ايران للاتفاق النووي، ومفاوضات فيينا مشيداً بالمنطق والصلابة والحكمة التي تتمتع بها سياسة ايران الخارجية، بينما يسود التسرع واللامنطق سلوك البيت الأبيض.

وقال عبداللهيان:"القضية المهمة التي كانت ضمن النقاشات الجادة خلال لقاءات مع السيد غوتيرش وعدد من وزراء الخارجية ومنهم الفرنسي والألماني والبريطاني وممثل السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هي قضية البحث في كيفية عودة ايران للاتفاق النووي ومفاوضات فيينا. لقد أعلنا بصراحة اننا سنحكم علی أساس السلوك العملي للاميركيين وان رسائلهم المتناقضة التي تنقل لنا عبر القنوات الاعلامية والدبلوماسية ليست المعيار لقرارنا النهائي".

في طهران شدد الرئيس الإيراني لدى استلامه أوراق اعتماد السفير البريطاني سايمون شيركليف على أنّ الشعب الإيراني متمسك بالاستقلال والحرية، وأينما شعر أنّ الطرف الاخر يحاول إملاء إرادته بالقوة والتنمر فإنه لن يخضع وسيتخذ موقفا إزاء ذلك مؤكدا أنّ طهران لا تقبل الا الحق والكلام الصحيح، وأنّ تجارب أوروبا مع إيران أثبتت أنّ عليها أنْ تنظر إلى إيران كبلد له رأي مستقل.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أنّ الولايات المتحدة هدمت الاتفاق النووي مع ايران، داعيا إياها إلى التحرك بشكل أكبر، وحل القضايا المتعلقة بإحياء الاتفاق.

وقال لاوروف:"على الولايات المتحدة إعادة النظر في اجراءات الحظر الأميركية التي تستهدف طهران ومن يتعامل معها، فإيران واصلتْ تنفيذ التزاماتها النووية لمدة عام بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي".

هذا وتصر إيران على أن أي مفاوضات نووية لم يكتب لها النجاح إلا عندما تضمن مصالح الشعب الإيراني ويرفع الحظر كاملاً عن إيران.