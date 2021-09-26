البحرين/ تواصل الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية

العالم- البحرين

وفي هذا السياق جرى في شهر سبتمبر/ أيلول 2021 اعتقال 18 شابًا آخرهم يوم الجمعة 24 سبتمر، وهما الأخوان «محمد وجعفر جاسم حبيب الفردان» من سكنة سار، إضافة إلى حالتي استدعاء أفرج عنهما لاحقًا.

وذكرت الشبكة أن المحكمة البحرينية أصدرت حكمها النهائي غير القابل للنقد على والد الأسرى «محسن، رجائي، محمد البداو» الحاج علي البداو بدفع غرامة مالية 1000 دينار، وذلك على خلفية مشاركته في تظاهرات سلمية مطالبة بالإفراج عن أبنائه المعتقلين.

وأضافت أنه ضمن التضييق على الحريات الدينية استدعت أجهزة النظام إدارة مأتم «الحاج عباس وبن سلوم» بالعاصمة المنامة، على خلفية تسيير مواكب عزاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا «عليه السلام»

ووثقت شبكة رصد المداهمات ضمن إحصائيتها بين 7 و 24 سبتمبر 2021 حملات استدعاء ومداهمات للمنازل في ثماني مناطق هي رأس رمان، كرباباد، بوري، سماهيج، الدير، السهلة الشمالية، سند، سار.