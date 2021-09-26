الرئيس العراقي: الفساد يقع عائقا امام الحكم الرشيد والامن والاستقرار

العالم - العراق

وقال صالح في مقابلة مع CNN، ان "الدرس الذي حصل بعد احداث أفغانستان و20 عاما من الوجود الأمريكي، انه مهما كان مقدار الدعم الدولي، بدون دعم الحكم الرشيد لا يمكن النجاح والخلاص".

واضاف، ان "الفساد يقع عائقا امام الحكم الرشيد والامن والاستقرار، وان الحكم الرشيد يجب ان يكون في قلب أي دعم دولي في أي منطقة في العالم".

وبين رئيس الجمهورية "ما حصل في أفغانستان يثير مخاوف من تنامي الجماعات الإرهابية وداعش"، مستدركاً ان "منطقتنا بحاجة الى الحوار، نحن جيران ويجب ان نتحاور رغم الخلافات بدلا من حالة القطيعة، ونحن متفائلون اكثر من أي وقت مضى في طي صفحة الازمات والخلافات القائمة في المنطقة".

واشار الى ان "المنطقة تواجه مشاكل كبيرة، بينما نركز على الإرهاب والتطرف علينا ان إدراك التحديات المقبلة المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية".

كما اكد الرئيس العراقي "حاجة المنطقة الى التعاون والعمل على خطط بناء البنية التحتية وتوسيع ودمج اقتصاداتنا ومكافحة تغير المناخ، والعمل على تلبية متطلبات سكاننا من الوظائف وتعليم جيد ورعاية صحية أفضل، ولا يمكنك الانتظار حتى يقوم الآخرون بحل هذا من اجلنا، علينا ان نعمل عليها بأنفسنا".

وتابع "العراق كان ساحة للصراع الإقليمي والدولي بأموال العراقيين وارواحهم، ويجب ان تنتهي هذه الحالة"، مؤكداً ان "العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة يمكن أن يكون ساحة تلاقي المصالح الاقتصادية والبنى التحتية وسكك الحديد وانابيب نقل الغاز والنفط بين الفاعلين في المنطقة من إيران وتركيا والعرب".

واتم "العراق حصل على دعم الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة والمجتمع الدولي، ولكن يجب عدم حصر الدعم بالجانب العسكري فقط، بل التركيز على التعاون ودعم الاقتصاد والتنمية والحكم الرشيد لتلبية متطلبات السكان من المدارس والمستشفيات وسيادة القانون والحياة الحرة الكريمة".

وختم صالح، ان "عدد سكان العراق الان 40 مليون نسمة، وفي 2050 سيصبح نحو 80 مليون نسمة، ونفس الحال مع كل دول المنطقة التي تشهد تزايد في السكان، وقد لا نستطيع إيجاد الوظائف للأجيال القادمة اذا استمرت الديناميكية الحالية من الصراعات في المنطقة، وهذا ينطبق على أيضا على وايران والأردن ومصر وباقي الجيران".