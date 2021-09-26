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بالصور.. قائد الثورة يؤدي الصلاة على جثمان العالم الراحل حسن زاده آملي

بالصور.. قائد الثورة يؤدي الصلاة على جثمان العالم الراحل حسن زاده آملي
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أقام قائد الثورة الإسلامية سماحة آيةالله السيدعلي خامنئي مساء اليوم الصلاة على جثمان العالم الكبير الراحل آيةالله الشيخ حسن حسن زاده آملي.

العالم - ايران

هذا و لبى الفيلسوف الإيراني الشيخ حسن حسن زاده آملي يوم أمس نداء ربه عن عمر يناهز الـ93 عاما بعد عمر طويل كرسه لخدمة الاسلام.

وكان قائد الثورة الاسلامية قدم التعازي برحيل العلامة والفيلسوف الكبير الشيخ حسن حسن زادة آملي.

وفي رسالة وجهها بهذه المناسبة تقدم سماحته بالتعازي لذويه ورفاق دربه داعيا له بالمغفرة والرضوان الالهي.

و جاء في الرسالة:

بسم الله الله الرحمن الرحيم

ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة العالم الرباني والسالك التوحيدي آية الله الشيخ حسن زادة آملي رحمة الله عليه، كان هذا العالم الديني المفكر وذو المواهب المتعددة من الشخصيات النادرة والمجيدة، ومن النماذج المعدودة التي تُقرّ عيون من يهواهم وتملؤ قلوبهم معرفة وحكمة وعقلا.كتب ومؤلفات هذا العالم كانت مصدرا غنيّا لمحبي المعارف والعلوم وستكون إن شاء الله.

بدوري، أتقدم بأحر التعازي لجميع أصدقائه وطلابه ومحبيه، ولا سيما أهل مدينة آمل المؤمنين والثوريين والشباب المشتاقين الذين أخلصوا لمواقف الفقيد الثورية وأخلاقه العظيمة السامية، وأسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته، ويمنّ عليه بالمغفرة، وعلوّ الدرجات.

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