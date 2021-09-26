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في سابقة أوروبية..

فوز النساء بأغلبية مقاعد برلمان آيسلندا

فوز النساء بأغلبية مقاعد برلمان آيسلندا
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

فازت النساء بغالبية مقاعد البرلمان الآيسلندي، في سابقة أوروبية، وفقاً للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرى الإعلان عنها، يوم الأحد.

العالم - اوروبا

وستشغل النساء 33 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الآيسلندي، أي ما يعادل 52.3 في المئة، وفقاً للتوقعات المبنية على النتائج النهائية لاقتراع يوم السبت.

وتظهر بيانات البنك الدولي، أن أي دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50 في المئة الرمزية، إذ كانت السويد تحتل المركز الأول حتى الآن بنسبة 47 في المئة من البرلمانيات، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وإذا كانت عدة أحزاب تحتفظ بحقها في تسمية حد أدنى من نسبة النساء بين مرشحيها، لا يوجد أي قانون يفرض حصة معينة للنساء في الانتخابات التشريعية في آيسلندا، بحسب المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات.

وعلى مستوى العالم، هناك حالياً خمس دول أخرى تشغل فيها النساء ما لا يقل عن نصف عدد مقاعد البرلمان، وفقاً للاتحاد البرلماني الدولي.

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