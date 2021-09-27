أربعينية الإمام الحسين (ع) ونصرة الحق ( الجزء الثاني)

العالم - نوافذ

يوم الاربعين هو يوم احياء ذكرى لمن خرج طلبا لإصلاح الامة برفع الظلم وبلسمة الجراح ونزع سياط القهر والعذاب وهو يوم احياء ذكرى من اريد أن يطوى ذكره ويمحى اثره وتطمس شهادته فكان أن دمروا القبر اجروا الماء عليه وأرادوا أن لا يبقى اثرا له.

ولكن هيهات كما قالت العقيلة للسلطان الجائر فواللهي لا تمحوا ذكرنا ولاتميت وحينا.

وها نحن اليوم نعيش مسيرة عزة وتحرر وانعتاق في مقاومة الشر والاستبداد وقد شاهدنا هذا في إيران بثورة هي قبس من عاشوراء أو لم يقل ذلك قائدها ومفجرها أن كل ما لدينا هومن بركات عاشوراء.

وشاهدنا هذا أيضا في انتصار لبنان بتحرير ارضه وفي سوريا والعراق واليمن وكان الحسين (ع) سر هذه الانتصارات.

ناقش احدث حلقة من برنامج نوافذ على شاشة قناة العالم الاخبارية أربعينية الإمام الحسين (ع) ونصرة الحق موضوع مع ضيوف الحلقة: