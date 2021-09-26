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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن إيران سمحت لها بالتعامل مع أجهزة المراقبة خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر كما اتفق عليه

الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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