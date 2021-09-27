شاهد.. نهج الامام الحسين(ع) في قرن لـ21

العالم - نوافذ

وقال مدير تحرير مجلة نور الاسلام سماحة السيد مرتضى شرف الدين في حديث لبرنامج نوافذ على شاشة قناة العالم الاخبارية ان هناك رمزية لذكرى اربعين الامام الحسين (ع) حيث عاد الركب الحسيني الى كربلاء المقدسة بعد انتهاء مسيرة السبي التي كانت الحلقة الثانية في المواجهة الكربلائية.

واوضح شرف الدين ان يوم الاربعين بعد انتهاء مسيرة السبي للركب الحسيني كانت مواجهة ثقافية واعلامية واكملت ما بدأ بالمواجهة العسكرية.

وبدوره قال الامين العام لحركة الامة في لبنان الشيخ عبدالله جبري ان الامام الحسين (ع) كانت له علاقة مع الله شديدة الاتصال والقرب وهذا الاتصال ما جعله يرفض الظلم ويخرج من اجل الاصلاح ويحرك الناس ويذكرهم بدين جده رسول الله (ص).

واوضح الجبري ان قرب الامام الحسين (ع) من الله كان نتاجه التضحية من اجل الدين لا التضحية بالدين وثمار هذا القرب دمائه الطاهرة التي مازالت حتي الان تسقي من نهجه الرفض لاي ظلم وواقع مرير او اي عمل لايرضي الله.

وأكد الجبري ان الثورة الحسينة اثمرت ونتاج ثمارها الصدق ولهفة ومحبة الناس وتقربهم الى الله عزوجل بتقربهم للامام الحسين(ع).

وشدد الجبري الى ان نتاج الثورة الحسينة هو الجيل المنتشر في اصقاع الارض يدعو الله عز وجل ان يكون من جنود الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف.

ومن جهته قال الكاتب والاديب ميشال كعدي ان الحسين (ع) يبقى على مد العصور القدوة والبعد العاطفي الفاعل في ثورته واستشهاده.

ووصف كعدي الامام الحسين(ع) بالقديس ولانه ولد ليستشهد من اجل بقاء الاسلام وثباته، مشيراً الى ان هذه الريحانة التي ضمها الرسول الى صدره واعطائها من عبقه ازدادت عطائاً في الاستشهاد.

وأكد كعدي ان الامام الحسسين (ع) باستشهاده اعطى الاسلام والدين الحنيف الديمومة والبقاء.

وشدد كعدي على ان ذكرى اربعينة الحسين (ع) واستشهاده علمت الكون كيف تكون الحرية وقيم الثورات في العالم وعلمت الفروسية والكرامة والشجاعة والنضال المستبت في سبل الله .

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابطين التاليين:

https://www.alalam.ir/news/5820153

https://www.alalam.ir/news/5820158