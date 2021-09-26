حزب انغيلا ميركل يخسر الانتخابات التشريعية في ألمانيا

العالم - أوروبا

وسط منافسة حادة ونسبة مشاركة مرتفعة عن انتحابات الفين وسبعة عشر، يتقدم مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي اولاف شولتز على منافسه المرشح عن حزب انغيلا ميركل المرشح ارمين لاشيت عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وقد اقر المحافظون الالمان بخسارتهم المريرة في تلك الانتخابات التشريعية، لكن تقارب النتائج ربما يعقد الاوضاع وبالتالي حصول ائتلافات وخاصة مع تقدم حزب الخضر التي يمكن ان تقود الى اشهر من المفاوضات لتكوين تحالف حكومي قوي.

وعلى ضوء تلك التطورات، اعلن الاشتراكيون الديموقراطيون الألمان قدرتهم على تشكيل حكومة مقبلة. وهنا تشير أقرب السيناريوهات إلى أن الفائز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وتحالف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي سيشكلون ائتلافا مع الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار.

وبحسب القوانين المعمول بها، ستعقد الأحزاب اجتماعات قيادية في اليوم التالي للانتخابات، وسيعقد النواب المنتخبون حديثاً من كل حزب اجتماعاتهم الأولى الأسبوع المقبل، مع استعداد الحزب الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي للاجتماع الثلاثاء.

ويفترض أن يعقد البرلمان المنتخب حديثاً جلسته الافتتاحية في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً بعد الانتخابات. وإذا اتفق حزبان أو ثلاثة من حيث المبدأ على الرغبة في تشكيل تحالف، ينبغي بعد ذلك بدء مفاوضات ائتلاف رسمية مع اجتماعات مجموعات عمل مختلفة لمناقشة برامج العمل الحكومية.