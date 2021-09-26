وزير الخارجية العراقي يبحث مع مالي واقع العلاقات الاميركية الايرانية

العالم - العراق

واكد الوزير فؤاد حسين، حسب بيان لوزارة الخارجية، على الادوار والنشاطات التي يقوم بها العراق في خفض التوترات ما بين دول المنطقة للمُحافظة على السلم والامن الاقليميين ، بما يصب في مصلحة السلّم والأمن الدولييّن، مُعرباً عن امله في عودة المُحادثات في فيينا لتنفيذ الاتفاقات وخطة العمل المُشترَكة وانعكاساتها الإيجابيّة على مُستوى العلاقات الإقليميَّة والدوليَّة.

من جانبه اشاد روبرت مالي بالدور المهم للعراق في المنطقة وسعيه لبناء ومد الجسور ما بين دول المنطقة لفض الخلافات بالحوار والطرّق السلّميّة.