أردوغان: سنواصل بكل تأكيد التزود بمنظومات إس 400 الروسية

العالم - ترکيا

وتطرق أردوغان خلال مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية نُشرت اليوم الأحد إلى الخلافات مع الولايات المتحدة حول تزود بلاده بمنظومات صواريخ إس 400 الروسية للدفاع الجوي.

وقال أردوغان: "لا يحق للولايات المتحدة التدخل في موضوع إس 400، لا سيما وأنها أحجمت عن تزويد تركيا بمنظومات باتريوت"، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

وأضاف: "إذا كنتم أحجمتم عن تزويدنا بالباتريوت فلا يمكنكم التدخل بخصوص أي منظومة دفاعية نتزود بها من دولة أخرى".

وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة "ستواصل بكل تأكيد التزود بمنظومات إس 400".

وقال إن بلاده دفعت مليارا و400 مليون دولار من أجل الحصول على مقاتلات إف 35 لكن واشنطن أحجمت عن تسليمها الخمس مقاتلات المتفق عليها.

وذّكر أردوغان بتصريحات سبق وأدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما تساءل "لماذا لا نعطي مقاتلات إف 35 لتركيا التي دفعت مليارا و400 مليون دولار من أجلها".

يشار إلى أنه تم استبعاد تركيا العضو في الناتو من برنامج إنتاج مقاتلات إف 35 وفُرضت عقوبات على مسؤولي الدفاع في أنقرة بعد أن اشترت نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع إس 400.

وتم توقيع اتفاقية توريد نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ديسمبر 2017، بالعاصمة أنقرة.

وتحصل تركيا، بموجب الاتفاقية، على قرض جزئي من روسيا، لتمويل شراء "إس-400".

وبدأت عمليات تسليم المنظومة، التي تسببت في أزمة في علاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، في منتصف تموز/ يوليو 2019.

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل تزويدها، بمنظومة باتريوت الأمريكية؛ مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات.