الامن الايراني يقضي على خلية ارهابية جنوب غرب البلاد

العالم - ايران

وافادت العلاقات العامة بوزارة الامن الايرانية، مساء الاحد: ان كوادر الوزارة في الدائرة العامة بمحافظة خوزستان، وجهوا مساء الجمعة ضربة ميدانية الى احدى الخلايا التي حاولت زعزعة الامن.

واوضحت العلاقات العامة، انه خلال هذه الايام المؤدية الى اربعين الامام الحسين (ع) حيث تسعى الزمر المناوئة للثورة والتابعة لبعض دول المنطقة لزعزعة الامن في البلاد، تمكن كوادر الدائرة العامة للامن في خوزستان من توجيه ضربة ميدانية استخباراتية الى خلية ارهابية في المنطقة الحدودية جنوب غرب خوزستان، وضبطت لديها عشرات القطع من الاسلحة الحربية.

يذكر ان لمحافظة خوزستان اكثر من 500 كم من الحدود المائية والبرية مع العراق.