شاهد.. وصول دفعة ثالثة من المساعدات الايرانية الى كابول

العالم - افغانستان

تتوالى وصول الطائرات الايرانية المحملة بالمساعدات الإنسانية الى افغانستان، أقامت الجمهورية الاسلامية جسراً جوياً لمد جارتها بما تحتاجه من الغذاء والمستلزمات الطبية العاجلة.

استجابة لتحذيرات المؤسسات الدولية حول وقوع كارثة انسانية في افغانستان جراء النقص الحاد في المواد الغذائية والمواد الطبية.

‏وقال مسؤول استقبال وتنظيم المساعدات في مطار كابل، الملا عبد الباري: "نشكر الجمهورية الاسلامية الايرانية على هذه المساعدات الانسانية التي تأتي في وقت هام وحساس خصوص بعد انتهاء الإحتلال الأمريكي لأفغانستان".

الطائرة الثالثة حطت في مطار كابل الدولي محملة بشحنة كبيرة من الغذاء والدواء كهدية من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الشعب الافغاني لمساعدته على اجتياز الأزمة حيث تواجه افغانستان كارثة انسانية محتملة خصوصا والبلاد على أبواب فصل الشتاء. وتقول الأمم المتحدة بان افغانستان بحاجة لأكثر من 600 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري لمنع مجاعة وشيكة قد تفتك بثلث السكان.

وقال أحد المهاجرين الى العاصمة كابل، الملا محمد: "المهاجرين المتواجدين هنا أتوا من كافة الولايات الافغانية من قندز تخار ومزار شريف إذا كانوا يملكون شيئا لما اتو الى هنا لقد اجبرو لا يملكون اجرة العودة الى ديارهم ولم يتلقو مساعدات منذ شهرين الى الان".

وتسعى الامم المتحدة لضمان وصول المساعدات خلال الاسابيع المقبلة لتوزيعها على المحتاجين في المدن والمناطق النائية قبل حلول فصل الشتاء القاسي والذي ينقطع فيه الطرق مع كثير من الاقاليم بسبب الثلوج والبرد القارس.

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