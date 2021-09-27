تدفق الزوار الايرانيين على منفذ شلامجة لاحياء الاربعين

العالم - العراق

ما ان اعلنت السلطات العراقية فتح المنافذ البرية امام الزوار الاجانب للمشاركة في احياء ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع) في مدينة كربلاء المقدسة حتى بدأت هذه الحشود البشرية الضخمة من الزوار الايرانيين للتدفق عبر منفذ شلامجة الحدودي شرقي البصرة، الحشود البشرية استقبلها العراقيون بحفاوة وترحيب كبيرين وسط اجراءات امنية وخدمية مكثفة.

وللتعامل مع الحشود الكبيرة الوافد عبر منفذ شلامجة الحدودي شكلت الحكومة المحلية في البصرة لجنة عليا ضمت المحافظ و كبار القادة الامنيين لتسهيل انسيابية دخول الزائرين وتأمين سلامتهم وابقاء ابواب المنفذ مشرعة لحين استكمال مراسم زيارة الاربعين.

ورغم تشديد الاجراءات الصحية والسماح لاعداد محدودة من الزوار الاجانب بدخول العراق الا ان التقديرات الاولية تشير الى ارتفاع اعداد المعزين المشاركين في زيارة الاربعين.

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