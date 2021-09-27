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نتائج رسمية أولية: فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية في ألمانيا بحصوله على 25,7% من الأصوات

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

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