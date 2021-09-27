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شاهد.. ثمار الثورة الحسينية من منظور شيخ سني

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

وأكد الامين العام لحركة الامة في لبنان الشيخ عبدالله جبري ان نتاج الثورة الحسينية هو الجيل المنتشر في اصقاع الارض يدعو الله عز وجل ان يكون من جنود الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف.

العالم - خاص بالعالم

أكد الامين العام لحركة الامة في لبنان الشيخ عبدالله جبري ان الامام الحسين (ع) كانت له علاقة مع الله شديدة الاتصال والقرب وهذا الاتصال ما جعله يرفض الظلم ويخرج من اجل الاصلاح ويحرك الناس ويذكرهم بدين جده رسول الله (ص).

واوضح الجبري ان قرب الامام الحسين (ع) من الله كان نتاجه التضحية من اجل الدين لا التضحية بالدين وثمار هذا القرب دمائه الطاهرة التي مازالت حتي الان تسقي من نهجه الرفض لاي ظلم وواقع مرير او اي عمل لا يرضي الله.

وأكد الجبري ان الثورة الحسينية اثمرت ونتاج ثمارها الصدق ولهفة ومحبة الناس وتقربهم الى الله عز وجل بتقربهم للامام الحسين (ع).

وشدد الجبري الى ان نتاج الثورة الحسينة هو الجيل المنتشر في اصقاع الارض يدعو الله عز وجل ان يكون من جنود الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف.

المزيد منالتفاصيل بالفيديو المرفق...

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